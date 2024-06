Ação de combate ao trabalho infantil será promovida neste sábado em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas irá promover a ação “Não Pule a Infância” neste sábado (22), na Lagoa Maior. O evento é promovido por meio dos setores da Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), da Secretaria de Assistência Social (SMAS).

A ação inicia às 14h30 e segue até às 17h. Entre as atividades, haverá brinquedos, brincadeiras, teatro de fantoche e entrega de brindes para o público infantil e adultos.

Continue Lendo...

O que é trabalho infantil?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador, trabalho infantil refere-se às atividades econômicas e/ou de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes menores de 16 anos de idade, com exceção da condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O trabalho precoce pode causar problemas físicos, morais e sociais, com consequências permanentes para a vida das crianças e adolescentes.

Como denunciar?

É fundamental denunciar casos de trabalho infantil. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público do Trabalho.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas