Ação rápida da Polícia Civil esclarece furto e trio é preso

Um furto a uma residência na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Dourados, resultou em uma ação conjunta da 1ª e 3ª delegacias de Polícia Civil, onde um trio foi preso objetos recuperados, em Três Lagoas.

A dona do imóvel procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência por furto. A vítima teria relatado que vários objetos de sua casa, haviam sidos levados por criminosos.

Rapidamente as equipes de investigadores das respectivas delegacias, passaram a investigar o caso e descobriram que os suspeitos do crime, teriam furtado os produtos e levado em um carro de passeio de cor preto. O veículo usado pelos suspeitos foi localizado pelos policiais civis e dentro do porta-malas estavam os objetos subtraídos.

O trio, dois homens e uma mulher, receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem aguardando pela audiência de custódia.