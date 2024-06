Aclams participará da Feira do Empreendedor na Lagoa Maior neste sábado

Neste sábado (8), será realizado a Feira do Empreendedor, promovido pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), em parceria com o Sicredi e o programa Sebrae Delas, na Lagoa Maior.

A Casa do Artesão apresentará diversos produtos para à venda, juntamente com outras empreendedoras que também estarão expondo os trabalhos. O evento contará com desfiles de moda, desfile pet, exposição de artesanato, opções gastronômicas variadas e o famoso pastel em formato de capivara.

A feira terá início às 15h e se estenderá até às 21h. Além das atrações mencionadas, a programação inclui shows ao vivo, apresentações artísticas e brinquedos para as crianças. O evento é gratuito e visa fomentar o turismo de Três Lagoas.

