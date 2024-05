Adolescente é acusado de invadir casa pela segunda vez na semana e furtar R$ 3 mil

Uma mulher, de 54 anos, acionou a Polícia Militar após se tornar vítima de furto pela segunda vez na semana, praticado por um adolescente de 15 anos. O caso ocorreu na rua Bernardino Rodrigues Montalvão, bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

No início da semana, o mesmo adolescente teria subtraído R$ 3 mil da vítima. Nesta quinta-feira (23), ele invadiu novamente a casa da mulher.

Continue Lendo...

Durante a tarde, policiais militares da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de furto, onde a vítima teria seguido e conseguido deter o suspeito. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que o marido dela havia flagrado o menor violando o veículo da família, estacionado na garagem. Ao ser visto, o adolescente fugiu pulando os muros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O menor foi perseguido e dominado algumas quadras adiante. Com a chegada da PM, ele foi levado até a residência da vítima, que estava revirada, com um televisor separado, pronto para ser levado pelo infrator.

A mulher contou aos policiais que essa era a segunda vez que o menor invadia a casa. Na terça-feira (21), ele teria entrado no imóvel e, quando questionado, alegou estar se escondendo de uma mulher que o perseguia para agredi-lo. A vítima, não desconfiando das intenções do adolescente, permitiu que ele aguardasse no quintal. Porém, depois que ele foi embora, percebeu que a bolsa dela estava revirada e que faltavam R$ 3 mil, mas não registrou o furto na polícia.

Questionado sobre o roubo, o menor confessou o ato infracional aos policiais, mas alegou não estar mais de posse do dinheiro. Ele foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento. O Conselho Tutelar foi informado e os responsáveis pelo adolescente foram chamados à delegacia. O caso foi registrado como furto e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.