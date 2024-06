Desfile dos 109 anos de Três Lagoas é marcado pelo anúncio de investimentos

As festividades em alusão aos 109 anos de Três Lagoas começaram com o hasteamento do Pavilhão Nacional, na praça Ramez Tebet. Ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB), hastearam as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. A Banda Marcial de Três Lagoas abrilhantou o ato.

Logo em seguida, teve início o tradicional desfile cívico militar, na Esplanada da NOB, com a participação de diversas entidades, escolas públicas e privadas, entre outras instituições. O desfile foi aberto pela Banda de Música do Comando Militar do Oeste, composta por 49 integrantes.

Em seguida, desfilou na avenida, os militares da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Três Lagoas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, também desfilaram na avenida, junto dos projetos da Patrulha Miriam, Ambiental e Bombeiros do Amanhã.

A banda de fanfarras da Apae também abrilhantou o desfile, assim como as bandas de fanfarras de várias cidades do estado, que vieram para Três Lagoas para participar do Festival de Bandas e Fanfarras, que ocorreu na noite anterior.

As crianças dos Centros de Educação Infantil também abrilhantaram o desfile e arrancaram muitos aplausos do público presente, bem como das autoridades que acompanharam do palco.

Além do governador que estava acompanhado da primeira dama Mônica Riedel, prestigiaram o evento, o senador Nelsinho Trad, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o deputado estadual Pedro Caravina. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, e demais vereadores, também prestigiaram as festividades.

INVESTIMENTOS

Durante o evento, Riedel assinou convênios com a prefeitura, através do programa MS Ativo do governo estadual, que prevê para Três Lagoas, pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no município, no valor de R$ 6.286.183,53, asfalto e drenagem de águas pluviais no bairro Parque São Carlos, na ordem de R$ 6.425.513,14 e pavimentação e drenagem em ruas bairro Vila Haro, no valor de R$ 4.228.103,87.