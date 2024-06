Especial: Escritório de contabilidade Contime soma conquistas em Três Lagoas

Neste sábado (15), Três Lagoas completa 109 anos de emancipação política e desenvolvimento econômico. A chamada “Cidade das Águas” iniciou influenciada, principalmente, pelo comércio às margens da avenida Rosário Congro, na tradicional praça do Obelisco, eatualmente, vive um ‘boom’ industrial.

Esse acelerado desenvolvimento econômico é devido também a atuação de grandes empresas, como o escritório de contabilidade Contime, que começou as atividades, em Três Lagoas, em 2002. O Contime atende mais de 100 empresas, não só em Três Lagoas, como também em outras cidades da região.

A proprietária da Contime, Rosana da Silva Gomes, de 53 anos, que já atua como contadora há mais de 30 anos, sonhava em empreender desde criança. Ela contou que começou a trabalhar aos 13 anos e a oportunidade de abrir o próprio negócio surgiu com as dificuldades, como não ter com quem deixar a filha recém-nascida para poder ir trabalhar.“Desde os 10 anos eu já admirava a sigla Ltda, na faixada das empresas, e já sabia o que era razão social e nome fantasia. Eu gostava de ler jornais e brincar de escrever no papel como se fosse na máquina de datilografia. Então, já era para eu seguir essa profissão tão nobre de contador. Meus amigos também me incentivaram. O seu meio incentiva a ser quem você é”, expressou a contadora, Rosana da Silva.

Rosana concluiu o ensino médio na Escola Estadual Fernando Corrêa e se formou no curso de graduação de Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 1997, e já atua no mercado há 22 anos. Hoje, o escritório Contime emprega 10 famílias três-lagoenses.

O Contime passou por diversas mudanças e modernização, que agilizaram os serviços como a utilização de novas tecnologias e facilidade que os bancos dão para abertura de novo CNPJ. Emocionada, Rosana lembrou que o escritório passou por momentos difíceis, principalmente, no período da pandemia, mas diante de todas as dificuldades não faltou união entre os contadores, amigos e familiares, que não desistiram.

“Eu tinha que ser forte. A gente se uniu em 'off'. Eu lembro de amigas me ligando perguntando o que íamos fazer. Eu falei vamos continuar e trabalhar em home-office e vamos ajudar nossos clientes, pois eles não poderiam parar de trabalhar. Eu quero dizer a todos que não desistam dos seus sonhos e procurem um contador, que tem excelentes, em Três Lagoas, que vão auxilia-los ”, concluiu a contadora Rosana.

