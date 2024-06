Polo industrial, Três Lagoas terá novos investimentos

T rês Lagoas tem muito o que comemorar como polo industrial e como cidade em crescimento, e com perspectiva de continuar com esse desenvolvimento econômico. “Três Lagoas é nosso polo industrial, não só pelas fábricas de celulose, mas pela diversificação da base produtiva e da sua perspectiva de crescimento”, destaca o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Três Lagoas, de acordo com o secretário, não saiu da sua linha de capacidade de investimentos, por conta da sua localização estratégica e pelos serviços que dispõe. Como exemplo, cita que boa parte dos serviços que a Arauco vai demandar durante a construção da fábrica de celulose em Inocência, será de Três Lagoas. “O papel que campo Grande cumpriu em Ribas do Rio Pardo, durante a construção da fábrica da Suzano, Três Lagoas vai cumprir durante a construção da indústria da Arauco”, destacou.

Além disso, destaca que, Três Lagoas terá novos investimentos importantes, como a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), e a ampliação da fábrica de celulose da Eldorado. “Isso não vai acontecer amanhã cedo, mas vai acontecer daqui seis meses, daqui um ano. E isso dará um novo boom de crescimento para toda a atividade econômica de Três Lagoas, consolidando a cidade como um grande polo industrial e referência no estado”, ressalta Verruck.

Para o próximo ano, Três Lagoas tem previsão de retomada da obra da UFN 3. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a Petrobras tem cronograma para retomar as obras no início do próximo ano. Os técnicos da estatal estiveram na cidade na semana retrasada e confirmaram a pretensão da Petrobras em dar andamento à fábrica. Para isso, querem a renovação ainda este ano, do projeto de doação da área, destinada para a construção da UFN3, que deve demandar mão de obra de aproximadamente sete mil trabalhadores.

Além da UFN 3, também está previsto o projeto de expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil, no valor de R$ 25 bilhões, com previsão de gerar 10 mil empregos no pico da obra.

Além desses dois grandes empreendimentos, Moraes adiantou que existem seis empresas que já tiveram os projetos de doação de área aprovados pela Câmara para a instalação das indústrias no Distrito Industrial. Outras duas, já instaladas, têm previsão de ampliação de suas unidades.

O secretário destaca que os investimentos públicos na cidade, contribuem para atrair empreendimentos privados para o município.