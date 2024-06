Com pouco recurso, jovens atletas conquistam títulos nacionais

E novamente a equipe de atletismo de Três Lagoas volta a ser destaque no cenário nacional. Em especial, a atleta Vitória da Silva Barreto, de 15 anos, que conquistou a medalha de bronze no arremesso de peso.

A conquista do terceiro lugar foi em Niterói (RJ) no Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-20, disputado no último dia nove quando estiveram reunidos os melhores atletas do Brasil. Vitória, além de ser mais jovem, ainda competiu contra atletas mais experientes. “Isso mostra a força que essa jovem três-lagoense tem”, pontua o técnico Reynaldo Abraão.

Outro atleta em evidência, que ficou entre os dez melhores do Brasil, foi Pablo do Anjos, de 18 anos, que correu os 800 e 1500 metros e ficou na oitava posição em ambas as provas. Outro nome que vem despontando na equipe é o de Samantha Lima Silva, de 16 anos, que participou do arremesso de peso e lançamento do disco. “Feliz com o resultado desta equipe, são jovens atletas onde estamos lapidando para que eles possam brilhar na carreira. Vamos seguir com os treinos em busca permanente do melhor, ou seja, de medalhas”, destaca Abraão.

Um fato a ser destacado é que estes jovens treinam em condições precárias. O estádio da Aden (Associação Desportiva Noroeste do Brasil), não presenta condições para abrigar esses atletas. Falta desde banheiro, sala para descanso até uma pista adequada. Também não há uma sala para os técnicos planejarem as competições. Além de não terem um local propício para os treinos, esses jovens não têm acompanhamento de um profissional de nutrição e nem apoio financeiro para comprar insumos para a prática esportiva, ou seja, competem por amor ao esporte.

