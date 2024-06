Especial: Família de Issam Fares Junior construiu história com Três Lagoas

Neste sábado (15), é comemorado o aniversário de 109 anos de Três Lagoas, conhecida como a “Cidade das Águas”, desbravada por mulheres e homens destemidos que ajudaram a desenvolver o município, em diversos aspectos, como cultural, econômico e social. Nesse contexto, grupos familiares também fizeram parte da construção de Três Lagoas, como a família do médico ginecologista e vereador de Três Lagoas, pelo PSB, Issam Fares Junior.

Ele conta que chegou no município ainda muito pequeno, no ano de 1974, quando o pai, Issam Fares, terminou a residência de ginecologia obstetrícia e cirurgia geral, na Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), em Botucatu (SP). A família percorreu por várias cidades do interior paulista, como Guararapes, Valparaíso, Araçatuba, até chegar em solo sul-mato-grossense.

Em terras três-lagoenses, a família Fares construiu história e proporcionou diversos benefícios aos moradores. O patriarca Issam Fares, como médico e prefeito apresentou vários projetos de lei e ofereceu atendimentos à comunidade. Isabel Galvanin Guidio, esposa de Issam, natural de Ipaussu (SP), atuou como professora e se tornou referência profissional na Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais). E o filho, Issam Fares Junior, seguiu os passos do pai, tanto na carreira médica como política, possibilitando realizar relevantes serviços na saúde municipal. "Moro em Três Lagoas desde a época em que era uma cidade, praticamente, toda de pecuária. Hoje, virou uma cidade industrial e tecnológica. Eu vivi muitas fases, inclusive, tenho um carinho e muitas vivências, como desde da época quando tinha cochos para cavalo tomar água na avenida Antônio Trajano, no Centro da cidade”, contou Issam Junior.

Na vida profissional, ele se especializou cem medicina do trabalho. A partir dos anos 2000, fez diferença na saúde do município. Especialmente, em 2007, quando Issam Fares Junior iniciou uma metodologia que foi excepcional ao atender mais de 13 mil colaboradores, com a chegada da multinacional Votorantim Papel e Celulose. “Tenho dois irmãos e um deles nasceu portador de síndrome de down. E essa condição especial mexeu comigo e motivou muitas histórias na nossa família, em função dele. Hoje, ficamos felizes em vê-lo casado, trabalhando e tocando a vida, praticamente, de forma autônoma. Já a minha mãe, fez alavancar a estrutura da Apae, conseguindo recursos e serviços”, pontuou Issam Junior.

De médico ao ofício de atuar em cargo político foram passos desafiadores e motivantes, segundo Issam. Com brilho nos olhos, ao contar em detalhes cada ciclo, ele externou que a política sempre presente no "sangue", como um legado. Desde da vida acadêmica, Issa Fares Junior sempre foi envolvido em questões, como gestão de grupo e liderança estudantil, com o objetivo de debater e lutar por melhores condições da faculdade, por exemplo, representando a turma do curso, em quase todo o período para a formação.

A união da vivência estudantil e os ensinamentos do pai, resultaram em resultado positivo no pleito, tornando Issam Fares Junior eleito deputado estadual, em Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2017. E não parou por aí. Posteriormente, obteve outros cargos públicos, como o atual, de vereador na Câmara Municipal de Três Lagoas. Esse trajeto histórico foi um marco na vida dele, que afirma se sentir grato por contribuir com a expansão e desenvolvimento de Três Lagoas. “É uma benção, gratificante e louvável, porque Três Lagoas só cresce a cada ano. Hoje, a cidade tem três hospitais. Vários momentos marcaram minha vida em Três Lagoas, como o nascimento das minhas duas filhas, a Iasmin e Elana. Como médico, participar da construção da obra da Votorantim. E na política, ser eleito em uma eleição é uma emoção que só sabe quem sente. Além de todos os movimentos construídos pelo meu pai e minha família”, concluiu Issam Fares Junior.

