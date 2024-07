Adolescente é assaltado por homem armado no bairro Santos Dumont

Um adolescente, de 15 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac 24h), acompanhado de um tio, para registrar um roubo do qual foi vítima no final da tarde deste domingo (28), na rua Manoel Jorge, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

O adolescente relatou aos investigadores que foi abordado por um homem de pele negra, usando camiseta gola polo vermelha, bermuda verde com símbolo do time Palmeiras e armado com uma pistola, que anunciou o assalto. Segundo a vítima, o criminoso tomou o celular dela e fugiu em uma motocicleta de cor vermelha.

Questionado se lembrava de algum detalhe do ladrão, o garoto disse que o homem não apresentava tatuagens, mas tinha um machucado na palma da mão direita e a moto tinha um dos piscas alerta caído e o farol dianteiro danificado.

O boletim de ocorrência de roubo majorado foi registrado na Depac e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, responsável por investigar delitos cometidos na região Sul de Três Lagoas.