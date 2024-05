Adolescentes denunciam suspeito de aliciar e assediar menores em perímetro escolar

Um caso de assédio sexual envolvendo menores de idade foi denunciado anonimamente através do Disque 100, serviço de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com a denúncia, uma adolescente teria sofrido assédio sexual de um adulto nas proximidades de uma escola, localizada no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na quinta-feira (23). Os fatos teriam ocorrido diversas vezes em datas diferentes e foram denunciados no canal de denúncias anônimas do Ministério dos Direitos Humanos.

Após o encaminhamento da denúncia à Polícia Civil, um inquérito foi aberto para averiguar os relatos. Conforme consta no boletim de ocorrência, o suspeito seria um homem, morador da região escolar, que costuma aliciar e assediar as adolescentes. Ele ficaria constantemente em frente à residência dele, com um aparelho celular, tirando fotos das meninas nos horários de entrada e saída dos alunos.

O Disque Direitos Humanos - Disque 100 é um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, especialmente aquelas que atingem populações em situação de vulnerabilidade social. Qualquer pessoa pode reportar fatos relacionados a violações de direitos humanos, das quais seja vítima ou tenha conhecimento.

O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e pode ser acessado gratuitamente por meio da discagem direta 100, a partir de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel em todo o Brasil.