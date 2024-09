Adolescentes morrem em capotamento na região de Cisalpina

Um acidente fatal envolvendo um carro com placas de Dracena (SP), tirou a vida de duas garotas, na madrugada deste domingo (22), na rodovia BR-158, próximo a Reserva de Cisalpina, em Brasilândia (MS).

Por volta de 2h a Polícia Civil, Polícia Cientifica e Corpo de Bombeiros foram chamados no local, onde um carro VW Gol, modelo anos 90, teria capotado e dentro do carro haveria duas pessoas mortas.

No local foi encontrado os corpos de Bianca Inacio Gomes dos Santos de 16 anos, e Ketullin Antunes de Oliveira, que tinha 14 anos. No local os policiais civis tiveram a informação que dois homens estariam no carro, durante o acidente. Após não ser localizado os supostos ocupantes do sexo masculino, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal passaram a realizar buscas pela dupla, que foi localizada posteriormente.

Alguns minutos depois da polícia tomar conhecimento do fato e saber que o veículo era do município de Dracena (SP), foi deslocado uma viatura para a divisa de Mato Grosso do Sul, com o estado de São Paulo, onde foi localizado um homem de 20 anos, ocupante do carro, caminhando sentido Pauliceia (SP).

Questionado sobre o acidente, o mesmo disse que era passageiro do carro e todos teriam ido até uma lanchonete, onde teriam ingerido bebidas alcoólicas e estariam retornando para casa, quando o colega de 22 anos, que dirigia o carro, teria perdido o controle, capotando o veículo. Perguntado se o colega teria bebido, o jovem de 20 teria confirmado que o colega, teria ingerido mais de 9 garrafas de cervejas e estaria alcoolizado.

Por volta de 6h o homem de 22 anos, deu entrada no Hospital Auxiliadora que após receber a informação que o mesmo estaria em Três Lagoas, a delegada de Brasilândia entrou em contato com a polícia civil de Três Lagoas que foi até o hospital e após coletar o depoimento do homem de 22 anos, deu voz de prisão ao mesmo por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool, conduzir veículo automotor sem a carteira nacional de habilitação e o por se afastar de local de acidente com vítima, caracterizando omissão de socorro.