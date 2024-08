Adolescentes são apreendidos pela polícia após invadirem residência e roubarem televisão

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após invadirem uma residência para roubar uma televisão e ameaçarem uma jovem, na sexta-feira (23), na rua Lourdes de Souza Alguz, bairro Bela Vista, em Três Lagoas.

Na tarde de sexta-feira, às 13h, a Polícia Militar foi acionada pelo 190 e informada que dois homens haviam forçado o portão de uma casa e, durante o roubo, ameaçaram a residente com uma faca.

Com base nas características dos suspeitos, os militares do 2º Batalhão começaram a realizar rondas. A Força Tática recebeu informações de que dois indivíduos com as mesmas características e em uma moto Honda NXR Bros 150 branca, usada no crime, estavam rondando residências no bairro Itamaraty.

Durante as buscas, os policiais localizaram os suspeitos, que não reagiram à prisão. Os adolescentes, um de 16 anos e outro de 17 anos, foram identificados. Um dos suspeitos havia sido detido no dia anterior (quinta-feira) por furto e, devido à legislação, foi liberado.

A dupla foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos menores foram informados. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação. A moto usada no crime, que também era produto de furto, foi apreendida.