Aeroporto se prepara para receber importantes obras

Oeroporto de Três Lagoas Plínio Alarcon está prestes a passar por significativas melhorias em suas estruturas de infraestrutura. No último sábado (15), durante agenda em Três Lagoas, o governador Eduardo Riedel (PSDB), autorizou processo de abertura de licitação para obras de ampliação do pátio de manobras, acesso aos hangares, taxiway, além de melhorias no sistema de iluminação elétrica do local. Os investimentos somam mais de R$ 6 milhões.

De acordo com o superintendente do aeroporto, Flávio Thomé, atualmente a pista tem apenas quatro vagas disponíveis para a aviação em geral. Com as obras, o aeroporto passará a ter oito vagas. “Há momentos, que o aeroporto não comporta a quantidade de aviões que temos parados”, destacou.

Já os novos hangares que serão construídos visam atender à crescente demanda de aeronaves que serão abrigadas em Três Lagoas. Para tanto, de acordo com o diretor, é necessário investimentos em infraestrutura no local onde os hangares serão construídos. Por isso, um taxiway - acesso que leva as aeronaves para os hangares- será construído. “Precisamos levar infraestrutura para esses lugares, como asfalto, iluminação, água, fazer a terraplanagem e alambrado, para então fazer a concessão para quem tem interesse em conseguir um espaço para guardar as aeronaves no aeroporto”, explicou Thomé.

Para a execução dessas obras, os hangares atuais serão demolidos. O diretor informou que, esses hangares têm atrapalhado, inclusive, o aeroporto operar voos por instrumentos, por que estão em locais inadequados. “Os hangares infringem uma das regras devido à distância próxima da pista. Sem contar que, estão lotados de aviões, cada um tem de três a quatro aviões. E tem muitas pessoas procurando para saber se tem espaço para guardar seus aviões”, informou.

A construção dos novos hangares representa um importante atrativo para os negócios, uma vez que, oferecerá infraestrutura adequada para receber aeronaves particulares. Com isso, a cidade se posiciona como um polo aeroportuário de referência na região, atraindo investimentos e fomentando o desenvolvimento econômico local. “Três Lagoas cresceu muito economicamente, e tem várias empresas com interesse em deixar seus aviões aqui. O aeroporto traz investimentos para a cidade. Muitas das vezes, o empresário não investe em uma cidade, porque não tem aeroporto. Portanto, Três Lagoas precisa ter um aeroporto que comporte todo tipo de aeronave e que tenhamos pátio e hangares”, destacou.

Na semana passada, durante a Expotrês, o aeroporto recebeu aeronaves dos artistas que se apresentaram na festa. “A movimentação é intensa no aeroporto. Quando teve a exposição florestal na cidade, o aeroporto ficou lotado de aeronaves”, lembrou Thomé.

De acordo com o superintendente, na concessão dos espaços para a construção dos hangares, estará previsto que os locais poderão ser explorados economicamente. “Se a pessoa quiser montar uma oficina para aviação, poderá montar, se quiser montar uma escola para pilotos, poderá, ou seja, vamos abrir para poder aumentar o uso da pista”, disse.

A prefeitura também solicitou ao Governo do Estado investimentos para a ampliação de pouso e decolagem para que o aeroporto possa receber aeronaves maiores, inclusive, de cargas. O governador disse que vai analisar a solicitação.