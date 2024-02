Alarme com monitoramento e seguro

Que método utilizar para aumentar a segurança de quem é realmente importante para você? Qual é a opção mais eficiente para manter a segurança de seu imóvel? Saiba por que optar por um alarme com monitoramento, e melhor, com seguro.

O alarme monitorado tem como objetivo proteger o ambiente em que é instalado, detectando rapidamente situações suspeitas e automaticamente disparando a sirene para inibição sonora e enviando a informação para a nossa central de monitoramento.

A Multiserv, empresa especializada em segurança monitorada e controle de acesso presta serviços com o que há de mais moderno em equipamentos capazes de tornar qualquer ambiente mais seguro e protegido.

Recursos de monitoramento de pessoas com entrada assistida e mecanismos como botão de pânico, apoio de ronda motorizada e aplicativos em tempo real pelo aparelho celular, fazem da Multiserv uma das principais empresas do segmento da região de Três Lagoas.

E não para por aí, além de tecnologia de ponta que proporcionam mais segurança e tranquilidade, por apenas R$ 140,00 de mensalidade a Multiserv atende o monitoramento com alarme com seguro de roubo e furto, incêndio, queda de raios e até explosão.

A assistência do monitoramento Multiserv são 24 horas, e contam com hospedagem alternativa, cobertura provisória de telhado, chaveiro, guarda de domicílio, eletricista e encanador.

Sim, é um valor baixo para todo o serviço prestado! Isso porque, ao diminuir a probabilidade de invasão de sua residência com monitoramentos, esse serviço também reduz as chances de que a seguradora precise arcar com algum sinistro envolvendo sua casa ou comercio.

É vantagem para a seguradora, que tem menos probabilidade de ter de pagar um alto valor, e para você, que tem o valor do seguro reduzido e pode ficar ainda mais despreocupado.

A Multiserv esta pronta para atender toda necessidade de segurança de sua empresa e de sua família. Entre em contato pelo 0800-500 1015 e solicite uma visita.