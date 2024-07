Aliança deve se repetir no interior e PL não deverá lançar candidato em Três Lagoas

Além de Campo Grande, a aliança entre PL e PSDB nas eleições deste ano, deve se repetir em mais 36 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles, Três Lagoas.

O PL em Três Lagoas chegou a lançar o nome do médico e vereador Paulo Verón, pré-candidato a prefeito. No entanto, segundo fontes ligadas às principais lideranças do PL no estado, o partido não deverá lançar candidato a prefeito na cidade e, assim como na capital, em Três Lagoas, deve apoiar o PSDB, que tem como pré-candidato o médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia.

Ainda de acordo com fontes, o PL em Três Lagoas também terá mudança no comando do partido. Atualmente, o diretório municipal do PL está sob o comando do empresário Márcio Hirade, que deve ser destituído do cargo. A reportagem entrou em contato com ele, mas o empresário disse que estava em viagem, não respondendo ao questionamento sobre o rumo do partido.

A engenheira florestal Mariana Amaral, presidente do PL Mulher em Três Lagoas, disse que segue a decisão do líder maior, Jair Bolsonaro. “O que o nosso líder maior decidir, está decidido”, disse. Mariana deve assumir interinamente o diretório estadual do PL Mulher.

O novo presidente do PL em Três Lagoas deve ser alguém ligado ao deputado estadual Coronel David e ao vereador Adriano César Rodrigues, o “Sargento Rodrigues”, que deixou o PL e foi para o PP, justamente, segundo ele, pelo radicalismo de alguns militantes. A escolha pelo Partido Progressista, segundo ele, também se deve à aproximação da deputada Tereza Cristina com Bolsonaro.

Sargento Rodrigues também é defensor de que é preciso respeitar a decisão de Jair Bolsonaro, que deve, segundo ele, ter motivos maiores, ao decidir por essa aliança com o PSDB.