Alimentos arrecadados no reality 'Essa Honda é Minha!' são entregues às instituições de Três Lagoas

O reality show 'Essa Honda é Minha!' não se limitou apenas a ser uma prova de resistência; o evento promovido pelo Grupo RCN e Honda MotoTrês também abraçou uma causa beneficente. Ao longo da competição, foram arrecadados donativos e alimentos não perecíveis, como gelatinas, caixas de leite, fraldas e brinquedos, que foram doados para instituições assistenciais de Três Lagoas.

As doações foram arrecadadas por meio de gincanas feitas dentro da programação do reality. As provas foram realizadas pelas torcidas dos participantes e, caso fossem cumpridas, o competidor seria beneficiado com um cupom que daria direito a receber mantimentos e proteção.

Uma das doações foi feita para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma organização sem fins econômicos para apoio social de portadores de câncer e seus familiares. A rede atende mais de 170 famílias em Três Lagoas, dando suporte com cestas básicas, medicações, atendimento psicossocial e terapias alternativas.

A presidente da rede, Ondina Fernandes, agradeceu pela doação. “O sentimento que nós temos é de gratidão, isso significa muito para nós. A gelatina nós doamos todos os dias para os nossos pacientes, e o leite também. É de suma importância o trabalho que o Grupo RCN realizou e contribuiu para aumentar a nossa doação aos pacientes, só temos a agradecer.”, comentou.

Reality

O reality show 'Essa Honda é Minha!' contou com 15 competidores que disputaram uma moto zero km. Essa foi a maior prova de resistência já realizada, em Três Lagoas. Quem ficasse por mais tempo em cima de uma moto, sem colocar os pés no chão e enfrentando desafios, como calor, cansaço, fome, ganharia uma moto CG 160 Start. Os participantes foram filmados e acompanhados em tempo real para fiscalização de irregularidades.

