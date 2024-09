Aplicação da gotinha contra pólio é encerrada e novo esquema de vacinação é adotado

Nesta sexta-feira (27), será o último dia em que as Unidades de Saúde de Três Lagoas aplicarão a vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), conhecida popularmente como “gotinha”. A partir de 4 de novembro, a VOPb será substituída pela vacina inativada poliomielite (VIP), que é injetável, conforme determinação do Ministério da Saúde. As informações são da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os dias 30 de setembro e 4 de novembro, o município, assim como os demais de todo o Brasil, não realizará a aplicação da “gotinha” em crianças de 1 ano e 3 meses, e 4 anos de idade. Durante este período, a imunização será paralisada para que, a partir de 4 de novembro, o novo esquema vacinal possa ser implementado. Esta mudança é baseada em dados epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais.

O novo esquema vacinal será o seguinte:

1ª dose: crianças de 2 meses;

2ª dose: crianças de 4 meses;

3ª dose: crianças de 6 meses e

Dose de reforço quando atingir 1 ano e 3 meses de vida.

Zé Gotinha

O Ministério da Saúde destacou que esta decisão histórica para a saúde pública no Brasil não afetará a presença do Zé Gotinha, mascote oficial das campanhas de vacinação, que continuará promovendo a imunização de todos.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas