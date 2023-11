Apontado como principal suspeito de matar adolescente com soco é preso

A Polícia Civil por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), deu cumprimento a um mandado de prisão contra Sadraque Aragão, de 19 anos, na tarde desta sexta-feira (17), após o suspeito de matar um adolescente de 17 anos com soco, se apresentar à polícia de Três Lagoas.



A Polícia Civil de Três Lagoas informou por meio de nota, que o principal suspeito de ser o autor do soco, que matou um adolescente durante uma briga, teria se apresentado na delegacia do SIG, após ser intimado. Durante o depoimento de Sadraque Aragão, a Polícia Civil foi informada da ordem judicial para a prisão do suspeito pelo crime de homicídio.



Sadraque Aragão, prestou depoimento e teria negado ser o autor do golpe com soco inglês, que causou o traumatismo craniano em Paulo Sérgio Ramos dos Santos. Devido o mandado de prisão expedido pela justiça, Sadraque recebeu voz de prisão, sendo levado a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficará a disposição da justiça.

RELEMBRE O CASO.

No dia 9 de novembro, Sadraque e outras pessoas, envolvendo menores, se envolveu em uma briga generalizada que resultou no linchamento de Paulo Sérgio Ramos dos Santos, que tinha 17 anos.

Paulo Sergio foi cercado por um grupo de garotos que socaram a vítima, no momento em que Paulo Sérgio era agredido, Sadraque teria se aproximado pelas costas da vítima e usando um soco inglês, desferido um golpe contra a cabeça da vítima, que caiu inconsciente e sofrendo uma parada cardíaca, devido ao traumatismo craniano.



Paulo Sérgio permaneceu aproximadamente 10h na U.T.I do Hospital Auxiliadora, mas foi a óbito após ter a morte cerebral confirmada.