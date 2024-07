Armados com facão e machado, ladrões assaltam jovem na avenida Clodoaldo Garcia

Um roubo foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil, após um homem, de 24 anos, denunciar ter sido assaltado por três ladrões armados. O trio teria abordado a vítima, na madrugada de domingo (28), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

A vítima relatou que retornava para casa, quando próximo ao Crase Coração de Mãe, dois ladrões armados teriam o cercado e anunciado o assalto. Segundo o jovem, um dos ladrões portava um facão e, o comparsa, carregava um machado, usados para intimidar a vítima na ação criminosa.

Após roubar os objetos pessoais, os ladrões mandaram a vítima correr. O jovem relatou que depois do crime, teria recebido notificações de uso do cartão de crédito, em um bar, nas proximidades do local do crime, onde há grande fluxo de usuários de drogas. Um inquérito investigativo foi aberto e a 3ª DP busca por informações que auxiliem na identificação dos suspeitos.