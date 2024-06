Assistência Social entrega cobertores para pessoas usuárias dos Cras em Três Lagoas

Com o clima frio, em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), da prefeitura municipal, está realizando a entrega de cobertores para pessoas usuárias dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para receber o cobertor, o interessado deve estar de acordo com os critérios da política de assistência social. Sendo assim, é de suma importância que o usuário do Cras que deseja receber um cobertor, procure o serviço do seu bairro, onde receberá todas as informações necessárias.

Na quarta-feira (29), ocorreu a entrega de cobertores em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul. A ação tem o objetivo de minimizar os problemas decorrentes do inverno aos usuários dos Cras.

Foram entregues 9 mil cobertores, sendo 6 mil do município e 3 mil do Estado. Na ocasião, a SMAS também repassou 1.562 tênis e 3.125 meias, para as crianças e adolescentes atendidos pelos serviços: Banda Cristo Redentor, Bombeiros do Amanhã, Crase Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim.

Veja todos os Cras de Três Lagoas

Cras “Amélia Jorge de Oliveira” – R. Antônio Estevan Leal, nº 1791 – Jardim Glória.

Cras “Ana Maria Moreira” – R. Rogaciano Garcia Moreira, nº 1762 – Vila Verde.

Cras “Interlagos” – R. Bom Jesus da Lapa, nº 309 – Lapa.

Cras “Ruth Máximo Filgueiras” – R. Macapá, nº 908 – Guanabara (atualmente no SCFV

Crase Coração de Mãe – Av. Clodoaldo Garcia, 2355 – Vila Haro)

Cras “São João” – R. Bruno Phool, nº 335 – Santos Dumont.

Cras “Vila Piloto” – R. 20, nº 160 – Vila Piloto II. (atualmente no SCFV Patrulha Florestinha – Rua Taufic Farãn, 345 – Vila Piloto)

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas