Atleta três-lagoense conquista título de vice-campeã brasileira em arremesso de peso

A atleta Vitória da Silva Barreto, representando a equipe de atletismo da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, participou dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18, na cidade de Aracaju (SE). A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e ocorreu entre os dias 20 a 23 de maio.

A três-lagoense é aluna da Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza, e foi a grande destaque do atletismo sul-mato-grossense, conquistando o título de vice-campeã brasileira na prova de arremesso de peso, em uma competição que contou com a participação de 48 atletas de todo o Brasil. Com esse resultado, a atleta manteve a tradição do atletismo do município em se destacar entre os melhores do país, levando o nome da cidade para todo o território nacional.

Continue Lendo...

Além de Vitória, Três Lagoas também foi representada pelos atletas Samantha da Silva (Escola SESI), Agatha Maria Lima (Escola SESI), João Gabriel Neres (Escola SESI) e Luiz Augusto Miliati (Escola Fernando Corrêa). A equipe foi acompanhada pelo técnico da seleção feminina de atletismo de Mato Grosso do Sul, professor Reynaldo Abrão Camargo.