Operação 'Cartão Vermelho' do Gaeco cumpre mandado em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (21), o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação Cartão Vermelho, uma investida determinada a desarticular uma organização criminosa enraizada na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul ( FFMS).

A operação apura desvio de recursos públicos, provenientes do Estado de Mato Grosso do Sul,quanto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em um esquema meticulosamente planejado para beneficiar seus próprios integrantes e terceiros.

Continue Lendo...

Após intensa investigação que se estendeu por 20 meses, descobriu-se a operação subterrânea que se infiltrou na FFMS. Um modus operandi astucioso foi revelado: saques em espécie, meticulosamente mantidos abaixo do limite de R$ 5.000,00 para evitar detecção pelos órgãos de controle, que somaram mais de 1.200 transações, totalizando um montante exorbitante de mais de R$ 3.000.000,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a organização criminosa não poupou esforços para desviar diárias de hotéis, pagas pelo Estado de Mato Grosso do Sul durante os jogos do Campeonato Estadual de Futebol. Esse esquema de peculato se estendia a outros estabelecimentos, onde valores exorbitantes eram cobrados pela FFMS por serviços ou produtos, parte dos quais retornava aos membros do esquema.

Os números são estarrecedores: de setembro de 2018 a fevereiro de 2023, os valores desviados ultrapassaram os R$ 6.000.000,00, demonstrando a magnitude da fraude perpetrada.

A resposta das autoridades foi rápida e firme. A Operação Cartão Vermelho envolveu o cumprimento de 7 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. A Polícia Militar prestou apoio operacional ao Gaeco, enquanto representantes da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil também participaram das diligências.

Até o momento, mais de R$ 800 mil já foram apreendidos, revelando a extensão do desvio de recursos públicos. O nome escolhido para a operação, Cartão Vermelho, não poderia ser mais apropriado, segundo o MP, pois ecoa o instrumento usado pelos árbitros para expulsar jogadores que cometem infrações graves durante as partidas de futebol. Assim como no campo, onde a Justiça é rápida e sem piedade, esta operação visa expulsar da FFMS aqueles que mancharam o esporte com suas ações corruptas.

Na nota emitida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), não informa quais seriam os alvos, quantos mandados de buscas e se houve prisões em Três Lagoas. A equipe de reportagem entrou em contato com o MPMS, questionando os mandados que foram cumpridos na cidade, mas até o fechamento desta matéria, não tivemos resposta por parte do Ministério Público.