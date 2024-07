Atletismo de Três Lagoas conquista mais de 20 medalhas na Liga Regional Paulista

Novamente, o atletismo de Três Lagoas foi destaque na Liga Regional Paulista de Atletismo, realizada em Junqueirópolis-SP, no dia 30 de junho. A equipe da Prefeitura de Três Lagoas, da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), composta por jovens talentos com idades entre 07 e 17 anos e também atletas acima dos 18 anos, conquistou mais de 20 medalhas.

Com os resultados, a cidade terminou a competição com o melhor desempenho entre os 12 municípios participantes, que são: Pereira Barreto, Junqueirópolis, Lucélia, Mirandópolis, Dracena, Andradina, Assis, Lutécia, Osvaldo Cruz, Palmital e Rancharia.

A equipe de Três Lagoas conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, do Projeto Prodesc MS de Atletismo, da Fundesporte e da Escola SESI. Os atletas são treinados pelos professores Reynaldo Abrão Camargo e Alex Neres da Cruz, com Rosana como acompanhante feminina.

O treinador Reynaldo Abrão comentou sobre o desempenho da equipe: “Esses resultados demonstram a dedicação e o talento dos atletas, além do compromisso de Três Lagoas com o desenvolvimento do esporte. Nesta etapa, tivemos a presença da secretária da Sejuvel, Márcia Regina, incentivando e prestigiando nosso time”, disse o técnico.

Destaques da competição

Quadro de Medalhas Individuais

Julia Rebeca: 1º lugar nos 800 metros

Gabriel Saraiva: 1º lugar nos 100 metros

Nicoly: 2º lugar no arremesso do peso

Samantha Lima: 2º lugar no arremesso do peso

Arthur Ferraz: 2º lugar nos 80 metros

Maria Eduarda: 2º lugar no salto em distância e 4º lugar nos 80 metros

Isabela: 3º lugar no arremesso do peso

Aghata: 3º lugar no salto triplo

Ingridi: 4º lugar no salto em distância

Pedro: 4º lugar no arremesso do peso

Vitor Garcia: 4º lugar nos 80 metros

Kawã Sieves: 5º lugar nos 800 metros

Tayan Lining: 5º lugar no arremesso do peso

Amanda: 5º lugar no arremesso do peso

Regiane: 5º lugar nos 800 metros

Revezamentos

2º lugar revezamento até 10 anos: Kauany, Mariana, Eloa e Lays

4º lugar revezamento masculino até 14 anos: Tiago, Arthur, Lucas e Vitor

4º lugar revezamento feminino até 14 anos: Emanuely, Evelyn, Maria Eduarda e Julia Rebeca

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas