Aulas do IFMS recomeçam a partir desta terça-feira em Três Lagoas

A partir desta terça-feira (23), as aulas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) são reiniciadas, após o período de férias letivas. Nas unidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, a semana marca a retomada das atividades referentes ao primeiro semestre letivo de 2024, uma vez que as férias foram mantidas depois do movimento grevista encerrado no mês de junho.

O encerramento do primeiro semestre e o início do segundo varia em cada campus. Os calendários letivos, referentes a cada unidade, podem ser conferidos no processo disponibilizado no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e logo terão divulgação junto à comunidade.

A pró-reitora de Ensino, Claudia Fernandes, explica que a formulação de novos calendários – após a assinatura dos acordos para o fim da greve e a retomada das aulas – visa garantir que os estudantes não sejam prejudicados e que os eventos sistêmicos anuais possam ser realizados. “Os eventos institucionais estão mantidos, como os Jogos do IFMS, Semana de Ciência e Tecnologia, Consciência Negra, Festival de Arte e Cultura e seminários de Iniciação Científica e Tecnológica e de Pós-Graduação”, destaca a gestora.

Outras preocupações da instituição foram a manutenção da oferta de bolsas e auxílios, mesmo sem atividades letivas, e a reposição das aulas. “As aulas não ministradas durante o período de greve serão repostas com o cumprimento de toda a carga horária de cada unidade curricular prevista nos projetos pedagógicos dos cursos”, ressalta.

Mudanças

Com o novo calendário, o encerramento do primeiro semestre letivo ocorrerá na segunda quinzena de setembro em todos os campi, mediante garantia prevista na legislação educacional e manutenção das ações deliberadas pelos órgãos colegiados. “Essa organização visa garantir a continuidade e a eficácia das atividades acadêmicas, com foco na redução do tempo de conclusão. Além disso, buscamos evitar atrasos que possam prejudicar o andamento do ano letivo, principalmente dos concluintes, e assegurar o planejamento pela comunidade escolar, reduzindo as incertezas quanto ao futuro acadêmico e profissional dos estudantes e a prática profissional dos servidores”, comenta.

O retorno das aulas no Instituto Federal ocorreu no final do mês de junho, após encerramento da greve iniciada no dia 3 de abril.

Reposição

O IFMS e a seção estadual do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) firmaram um termo de acordo para compensação do período referente à greve e readequação do calendário acadêmico de 2024.

O documento trata de temas como a suspensão da greve e retorno às atividades; reposição das atividades por docentes e técnico-administrativos; homologação das folhas de ponto; prazo para execução dos planos de trabalho; descontos remuneratórios, férias e licenças.

Confira datas de início e final dos semestres após definição do novo calendário para reposição das aulas:

Campus Final - 1° semestre Início - 2° semestre Final - 2° semestre Aquidauana 17/09 20/09 14/02/2025 Campo Grande 21/09 26/09 20/02/2025 Corumbá 28/09 1°/10 22/02/2025 Coxim 31/08 04/09 24/01/2025 Dourados 21/09 25/09 20/02/2025 Jardim 25/09 30/09 19/02/2025 Naviraí 17/09 20/09 11/02/2025 Nova Andradina 14/09 18/09 07/02/2025 Ponta Porã 27/09 1°/10 21/02/2025 Três Lagoas 26/09 02/10 19/02/2025

