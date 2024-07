Aulas gratuitas de xadrez em Três Lagoas estão com inscrições abertas

Estão abertas inscrições para aulas gratuitas de xadrez destinadas a ambos os sexos, com idade a partir de 10 anos, em Três Lagoas. A ação é ofertada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Ao todo, serão 20 vagas para as aulas que serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 10h, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”.

Continue Lendo...

Como se inscrever

Os interessados devem procurar a sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Cacilda, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas