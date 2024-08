Aumenta o percentual de idosos que usam a internet

Fazer crochê ou jogar dominó em praças já são coisas do passado para pessoas com 60 anos ou mais. Essa geração de idosos está cada vez mais inserida no mundo digital. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que o número de idosos conectados à internet subiu para 66%.

A pesquisa do IBGE também mostra que 98% dos idosos usam celulares para acessar a internet. Essa geração está cada vez mais explorando o mundo através de seus aparelhos, como é o caso de Marcos Coimbra Martins, de 73 anos, que não desgruda do celular e relata usar bastante as redes sociais e o Google.

“Muita gente diz que o mundo digital e a tecnologia são o fim do mundo. Mas para mim, o mundo está começando agora. Eu tenho WhatsApp, Facebook e Google, e consigo fazer diversas pesquisas sobre tudo. Gosto muito dessas novas tecnologias”, contou Marcos Coimbra.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios também revela que crianças e idosos são os grupos etários com o menor percentual de pessoas utilizando a internet em 2023, mesmo assim, os dados comprovam que esse público está tendo acesso às informações e se integrando ao mundo digital.

Veja mais na reportagem abaixo: