Aumentam casos de Chikungunya e dengue tem queda

Três Lagoas enfrenta crescimento alarmante dos casos de Chikungunya, em 2024. Dados da Coordenação de Endemias mostram que 34 moradores foram confirmados com a doença na cidade. Isso representa mais do que o triplo do número registrado em 2023, que contabilizou 11 testes positivos.

De acordo com o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, a transmissão da Chikungunya ocorre da mesma forma que a dengue, através do mosquito Aedes aegypti. Enquanto os casos de dengue estão em queda, com 140 confirmações até agora, o aumento dos casos de Chikungunya tem preocupado as autoridades locais. É essencial que a população redobre os cuidados.