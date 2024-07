Autor de coronhada na cabeça de cliente em padaria é identificado pela polícia

Foi levado na manhã desta sexta-feira (19) para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, um homem de 34 anos, responsável por um crime de ameaça mediante o uso de arma de fogo e lesão corporal, ocorrido no ultimo dia 12, sexta-feira, em uma panificadora, no bairro Flamboyant, Sul de Três Lagoas (MS).

Após o registro da ocorrência, onde um cliente de uma padaria teria sido agredido com coronhadas de pistola na cabeça e posteriormente teria sido ameaçado de morte, os investigadores passaram a procurar pelo suspeito das ameaças e nesta sexta-feira (19), conseguiram prender o autor das ameaças e leva-lo para à delegacia.

Em depoimento o homem de 34 anos, teria confessado o crime de lesão corporal e ameaça de morte contra à vítima, após um desentendimento por motivo fútil entre ambos, que segundo a vítima no dia do crime, teria relatado ter invadido a casa do autor e o acordado, motivando a ira do mesmo. Após prestar depoimento o homem de 34 anos, informou o local onde teria escondido a suposta arma de fogo e no local os investigadores localizaram um simulacro de pistola em ferro, idêntica a uma verdadeira. O homem foi autuado e responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça de morte.