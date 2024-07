Avós são homenageados com kits da promoção 'Família é Tudo'

A promoção ‘Família é tudo’, que tem por missão presentear a família três-lagoense, fez mais um sorteio na sexta-feira (26). Desta vez, os homenageados foram os avós. A data foi celebrada no dia 26 de julho, dia em que a Igreja Católica celebra Sant’Anna e São Joaquim, os avós de Jesus. E o Grupo RCN de Comunicação não poderia deixar a data passar em branco. Por isso, separou presentes especiais para demonstrar todo o seu carinho por essas pessoas tão especiais em nossas vidas.

Nas redes sociais, os internautas também puderam participar desta promoção, enviando fotos ao lado dos vovôs e vovós. E, para aquecer as manhãs frias deste inverno, o Grupo RCN presenteou os avós com um kit pijama e uma cesta de café da manhã. Esses mimos foram selecionados com muito amor e carinho justamente para essas pessoas tão especiais em n nossas famílias.

Continue Lendo...

E a promoção ‘Família é Tudo’ não para! Já estamos nos preparando para a próxima data festiva. Vem aí o Dia dos Pais. Celebrado no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais no Brasil tem origem, assim como o Dia dos Namorados, em uma comemoração publicitária. O Dia dos Pais foi impulsionado por Sylvio Bhering, publicitário e diretor do jornal O Globo. Na década de 50, ele fez um concurso para homenagear os pais. Nesse concurso, ele pretendia encontrar e homenagear o pai com o maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então se prepare, porque estamos preparando um super presente para os pais. Para participar da promoção é preciso comprar nas lojas parceiras ou enviar a mensagem ‘avós’ para a central de prêmios, no (67) 3509-7500, e já estará concorrendo.

sorteados da promoção do Dia dos Avós

Facebook: Loraine Carla Souza.

TVC Agora: Denise Laura Moreira Martins da Silva.

Band: Solange Ferreira da Silva Ribeiro.

Cultura: João Nunes.

Prêmio: Kit Pijama, Travesseiro, Pantufa, Roupão.

Comercial Shopping do Pão: Gracielly Da Silva Benevides Souza.

Prêmio: Kit Pijama, Travesseiro, Pantufa, Roupão e Cesta de Café da Manhã.