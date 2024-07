Biblioteca vai oferecer salas de leitura e orientações de informática

A Biblioteca Municipal Dr. Rosário Congro está passando por reforma e ampliação do acervo de livros e do espaço de leitura, pesquisa e estudo. Apesar da era digital, a unidade ainda auxilia estudantes de diferentes graus de ensino e está localizada na circular da Lagoa Maior, um dos principais cartões postais de Três Lagoas.

Nos últimos anos, o prédio da biblioteca era compartilhado com a Central de Imunizações e o Setor Jurídico Municipal. Os dois setores já foram realocados e os livros ocuparão todo o espaço no local. Segundo a prefeitura, o imóvel passa por obras de restruturação do telhado, da iluminação e dos móveis de salas de estudos. Os computadores disponíveis para uso gratuito também passam por manutenção. Ainda não há previsão para conclusão da reforma. No entanto, o espaço vai oferecer salas reservadas de estudo, além de espaço próprio para leitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atualmente a biblioteca conta com um acervo de 44 mil exemplares de livros e periódicos, que deve ser expandido para o ano de 2025, com doações já recebidas. A biblioteca conta com serviços gratuitos de empréstimo de livros, instrução básica de informática e elaboração de currículos. Grupos em maior quantidade podem fazer uma visita monitorada. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, sem pausa para almoço.

Mesmo com o avanço tecnológico, os três-lagoenses consideram importante esse tipo de espaço público na cidade. “Eu acho muito bom o fato de termos uma biblioteca aberta diariamente. Tem muitas pessoas que não tem acesso.

A leitura é o primeiro passo para se ter uma boa aprendizagem”, destacou o motorista profissional, Mateus Rian.