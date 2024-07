Bicicletas batem e mulher sofre fratura em tornozelo

Uma colisão entre duas bicicletas, resultou em uma mulher de 25 anos, com uma fratura em um dos tornozelos na noite desta segunda-feira (29), na avenida Jary Mercante, bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).



Por volta de 18h20, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi solicitado para comparecer, onde uma colisão entre duas bicicletas, teria resultado em uma pessoa ferida.

No local a mulher de 25 anos, se encontrava no solo reclamando de fortes dores, foi imobilizada e levada ao Hospital Auxiliadora, devido uma fratura em dos tornozelos. O segundo ciclista, um masculino, não teria se machucado e dispensou atendimento médico.

Segundo informações do homem envolvido no acidente, ele seguia de bicicleta no sentido avenida Capitão Olynto Mancini, e teria olhado no celular, quando ocorreu a colisão com a bicicleta elétrica pilotada pela mulher de 25 anos, que fazia o sentido oposto (rua Cel João Gonçalves de Oliveira).



Com a colisão a vítima foi arremessada contra o solo, onde bateu com o corpo, causando fortes dores.