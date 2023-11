Bracell abre 50 vagas para motoristas CNH E em Três Lagoas e região

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, está com 50 vagas abertas para motoristas com carteira nacional de habilitação (CNH) categoria E para o transporte de madeira.

As vagas são para atuação na região do município de Três Lagoas, incluindo trechos que passam pelo sul do estado e também, por São Paulo e Goiás. O motorista precisa ter disponibilidade para, em alguns períodos do ano, morar em sistema de alojamento.

Além da habilitação, os candidatos devem ter comprovação de ensino fundamental completo. Serão feitos testes de direção, aplicados em propriedades na região de Três Lagoas.

Continue Lendo...

Benefícios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os benefícios oferecidos pela empresa incluem plano de saúde e plano odontológico estendido aos dependentes, farmácia, auxílio creche, transporte até o local de trabalho, vale alimentação e também, refeição durante o período de trabalho alojado. E conta ainda com o benefício do prêmio de produção, remunerado conforme performance individual.

Regime de trabalho

O motorista atuará em escala de regime 4x2, com pagamento de horas extras conforme previsto em legislação. As escalas são em horários fixos e cada motorista deverá rodar de 450 a 500 km por dia. A previsão de início do trabalho é imediata.

Inscrições

Para se candidatar, basta enviar seu currículo pelo WhatsApp (14) 99867-5413. Ou se preferir, faça seu cadastro no link de inscrição https://averis.wd3.myworkdayjobs.com/RGE/job/Banco-de-Talentos---Motorista-Trs-Lagoas-e-Regio_R155615 . O prazo para se candidatar é até 19/11/2023.