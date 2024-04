Itens pessoais são arrecadados para mulheres vulneráveis em Três Lagoas

A Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas, conta com um projeto idealizado por estudantes que tem o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade. As alunas pretendem distribuir kits de higiene pessoal e vestimentas em bom estado de conservação. A responsável pelo projeto é a estudante Caroline Cristina, que foi sensibilizada para o tema após uma experiência pessoal.

“Quando eu estava indo para minha casa, vi uma moça nessa situação, ela estava com as roupas sujas de sangue e tentava esconder com o braço. Mesmo naquela situação, ela se preocupou com a roupa e como as pessoas iriam olhar pra ela. Então, pensei em como poderia ajudá-las”, contou Caroline Cristina,.

O projeto está aceitando a doação de itens de higiene pessoal, como desodorantes, sabonetes, absorventes, escovas e cremes dentais, além de roupas, calçados e agasalhos. Os interessados podem fazer a doação na própria escola, que fica em frente à Praça da Igreja Matriz.

A arrecadação estará disponível até o final do mês de abril. As estudantes têm como meta entregar os kits no mês de maio, algo que elas devem fazer por conta própria.