Cachorrinha Caramelo é abandonada com filhotes no Montanini

Uma cachorrinha, chamada de Caramelo, foi abandonada com filhotes no relento, no bairro Montanini. Ela está magra e nervosa e os filhotes nasceram a uma semana.

A cachorrinha e os filhotes estão em um terreno baldio e em uma pequena caixa de papelão. A dona de casa Tainara de Souza contou que o animal apareceu na região.

Continue Lendo...

Ela disse ainda que eram cinco filhotes, mas dois deles sumiram. “Não sabemos se os filhotes foram devorados por outros animais ou alguém passou por aqui e levou eles embora”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os vizinhos não conseguem abrigar mãe e os filhotes porque já tem seus pets. Eles se mobilizam para dar água e comida, mas os animais precisam de vacinação.

Vale ressaltar que o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a lei federal 9.605/98. A pena reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato.

O bairro Montanini é afastado da área Central de Três Lagoas, com bastantes terrenos baldios, e por isso, animais são abandonados com frequência no bairro, segundo os moradores.

Veja na reportagem abaixo: