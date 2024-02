Caixa Econômica abre concurso público e há vagas para Três Lagoas

A Caixa Econômica Federal vai abrir inscrições, a partir desta quinta-feira (29) até 25 de março, para um concurso público com quatro mil vagas em todo o Brasil, incluindo Três Lagoas.

Os candidatos com nível escolar médio ou ensino superior completo podem se inscrever. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 14,9 mil, além de benefícios como auxílio alimentação e refeição, assistência médica, previdência complementar, vale-transporte e auxílio creche.

Continue Lendo...

As vagas estão distribuídas por polos, que agrupam cidades e agências de uma mesma região de atuação. Cada candidato pode escolher um polo, mas a seleção de uma cidade ou agência específica não é permitida, ficando a cargo da Caixa definir o remanejamento. Candidatos que não estiverem dispostos a assumir vagas em uma das unidades designadas podem ser excluídos do processo. No total, Mato Grosso do Sul tem oito vagas disponíveis em quatro diferentes polos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os exames serão realizados em 129 cidades de todo o país. O polo de Três Lagoas é composto por outras cinco cidades, sendo Aparecida do Taboado, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul e Paranaíba. Para a região, estão sendo ofertadas duas vagas em ampla concorrência e uma para cadastro reserva, sendo todas para o cargo de técnico bancário novo de nível médio.

As principais atividades para este cargo serão atendimento ao público, negociações e atividades administrativas. O valor da inscrição é de R$ 50 para nível médio e R$ 65 para nível superior. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa até 7 de março.

As provas de nível médio consistirão em 60 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além de uma redação. Para as provas de nível superior, serão 70 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além de uma prova discursiva.

Conforme o edital, a aplicação das provas está marcada para 26 de maio, com a divulgação do gabarito prevista para o dia seguinte, 27 de maio. O resultado final será divulgado em 5 de agosto, quando se iniciará a convocação. O concurso terá validade de um ano, com término previsto para fevereiro de 2025, com possibilidade de prorrogação.

Veja a reportagem abaixo: