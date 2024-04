Câmara dos Vereadores de Três Lagoas aprova reajuste salarial dos servidores municipais

Os vereadores aprovaram, durante a sessão ordinária de terça-feira (2), na Câmara Municipal de Três Lagoas, por unanimidade, um reajuste salarial de 6,79% para os servidores públicos municipais.

Após meses de tratativas, desde 2023, entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), os vereadores e a Prefeitura, o projeto foi apresentado pela Administração Municipal e prevê reajuste acima da inflação, que foi de 4,5% no período.

Desde fevereiro, o sindicato tem tratado com a Câmara e o Poder Executivo sobre o reajuste salarial anual. O projeto precisava ser aprovado ainda neste mês, devido ao prazo previsto na legislação de ano eleitoral.

O projeto foi aprovado entre os vereadores e em turno único, agora, ele segue para sanção do prefeito Angelo Guerreiro. Caso seja aprovado, os servidores receberão o valor reajustado no mês de maio, juntamente com o saldo retroativo que conta a partir do mês de março.

Ao todo, cerca de 3,6 mil servidores, entre os da Câmara Municipal e da Prefeitura, serão beneficiados com o reajuste de 6,79%, representando 2,29% acima da taxa inflacionária atual, que está em 4,5%.

