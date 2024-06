Câmara promove homenagem aos 105 anos do Hospital Auxiliadora

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou uma sessão solene à saúde da cidade na noite desta quinta-feira (27). Durante o evento, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que completou 105 anos em 2024, recebeu homenagens pelos serviços prestados.

O diretor geral, Marco Calderon, foi contemplado com o Diploma de Mérito em Saúde Pública, reconhecendo os sete anos de liderança dele dedicados à instituição. “É uma honra estar aqui para celebrar os 105 anos do Hospital Auxiliadora e reconhecer o crescimento contínuo e as contribuições da gestão hospitalar. O hospital está sempre comprometido em desenvolver práticas que beneficiem nossa comunidade e em encontrar soluções para os desafios enfrentados”.

Continue Lendo...

O Hospital Auxiliadora não apenas oferece atendimento médico de excelência, mas também conta com o apoio fundamental de uma equipe das irmãs salesianas, destacando-se na atenção ao paciente. A coordenadora da Pastoral Hospitalar, irmã Iara Poffo, enfatizou o compromisso da instituição filantrópica com a comunidade, expressando gratidão pelo reconhecimento recebido. “São 105 anos dedicados à vida, uma história em constante construção. Nosso hospital em Três Lagoas, apesar de abranger 10 municípios, tem um único objetivo, que é salvar vidas. Essa história é fruto de parcerias com nossos colaboradores e apoio da comunidade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador André Bittencourt foi o autor das proposições entregues durante a cerimônia. “O hospital tem oferecido todo o suporte necessário à população três-lagoense. É com muito carinho e orgulho que hoje presto esta homenagem ao Marcos Calderon, que há 7 anos tem sido uma figura revolucionária no Hospital Auxiliadora. Temos lutado bastante, defendendo a causa do hospital e buscando recursos junto ao deputado estadual Razuk, que tem nos apoiado com emendas para ampliar nossa contribuição no Hospital Auxiliadora”, ele comenta.

O hospital, que é referência para mais de 10 municípios e estados vizinhos, realiza cerca de 8,7 mil atendimentos mensais em 25 especialidades médicas. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas mais de 3 mil cirurgias e mais de 185 mil exames, a maioria atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para 2024, está prevista a inauguração de uma nova unidade em Água Clara.

Veja a reportagem abaixo: