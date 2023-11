Candidatos podem enviar vídeo 'criativo' para participar de reality

Os três-lagoenses terão mais uma chance de participar da 7º edição do Reality Show “Essa Honda é Minha!”, promoção do Grupo RCN de Comunicação e Honda Mototrês, que será realizado no próximo mês em Três Lagoas.

Agora, além de concorrer por meio de cadastro em lojas participantes, os candidatos já podem enviar vídeos criativos, que defendam os interessados em participar da prova.

Criatividade, originalidade e ser divertido são alguns dos requisitos que devem conter no vídeo com tempo máximo de 40 segundo. Esses vídeos devem ser enviados para o WhatsApp (67) 3509-7500, até o dia 10 de dezembro.

A escolha dos vídeos será feita por seleção dos mais criativos e, por fim, em uma votação do público no portal RCN67.

De acordo com Fernando Moraes, gerente de Produtos do Grupo RCN, dez vídeos serão selecionados, mas apenas três serão escolhidos para participar do reality show.

“A banca examinadora deve escolher dez vídeos, sendo os mais criativos, divertidos e originais. Esses dez nós iremos deixar para votação no portal RCN67 e os três mais votados, vão disputar para o reality show”, explicou Fernando.

Ainda de acordo com o gerente de Produtos, 15 pessoas deverão participar desta edição, quando irão encarar horas e dias em cima de uma motocicleta, na busca pelo prêmio.

“Quinze pessoas seão selecionadas por meio dos cupons virtuais das empresas participantes, mas apenas 12 serão escalados para participar do reality”, pontuou Fernando Moraes.

Aquele que permanecer por mais tempo, vence. No último reality, o vencedor ficou 72 horas. Vale lembrar que não pode conversar,se alimentar e beber água à vontade.

O Reality “Essa Honda é Minha!” É o maior sucesso no Mato Grosso do Sul e já gera expectativas nas ruas de Três Lagoas. A competição é dura e castiga o corpo e a mente dos participantes, por isso é preciso ter preparo físico e emocional.

Inscrições

Os interessados em participar do Reality podem se inscrever nas lojas participantes. São elas: Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.