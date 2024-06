Capataz registra denúncia na Depac após incêndio em rancho vizinho causar estragos em fazenda

Um caso de incêndio culposo foi registrado nesta quarta-feira (19), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), após um incêndio consumir parte de uma propriedade rural às margens da rodovia BR-158, no Km 252, em Três Lagoas.

Um funcionário da propriedade rural foi até a Depac para registrar o boletim de ocorrência por incêndio culposo, que é quando não há intenção de causar o dano. Ele relatou que o fogo teve início em um rancho vizinho e se alastrou para a pastagem da fazenda onde trabalha.

De acordo com o trabalhador, o fogo saiu do controle devido à pastagem seca e aos ventos fortes, que rapidamente aumentaram as proporções do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

Segundo o relato, mais de 40% da pastagem foi consumida pelo fogo e nenhum animal ou bem da fazenda foi atingido. O caso foi registrado na Depac e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.