Motorista morre após capotar e bater com árvore em Aparecida do Taboado

Um homem de 29 anos morreu após perder o controle do carro, que saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. O acidente fatal ocorreu por volta das 22h40, na noite de sábado (17), na rodovia MS-316, no município de Aparecida do Taboado (MS), a 133 km de Três Lagoas (MS).

O acidente foi atendido pela equipe da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, o capotamento do carro aconteceu próximo ao km 365, às margens da rodovia estadual, entre a cidade de Aparecida do Taboado e o Posto Fiscal Itamarati. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Continue Lendo...

Após a confirmação do óbito, a Polícia Científica de Paranaíba (MS) e a Polícia Civil de Aparecida do Taboado foram ao local do acidente para realizar a perícia no veículo e registrar o boletim de ocorrência de morte a esclarecer, decorrente de acidente de trânsito. O veículo pertencia à empresa onde a vítima trabalhava. O dono da empresa esteve no local e ficou responsável pela retirada do carro.