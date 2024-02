Casa do Trabalhador de Três Lagoas retoma atendimento na quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas suspendeu o atendimento no feriadão de carnaval e vai retomar o expediente, nesta quarta-feira (14), às 13h. De acordo com a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), as outras unidades do estado terão expediente somente a partir de quinta-feira (15).

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A Casa do Trabalhador fica aberta das 7h às 17h.

Continue Lendo...

A agência está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.