Casal de idosos monta presépio gigante há 40 anos

Há mais de 40 anos um casal de idosos monta um presépio enorme em sua casa, que é aberta para visitação pública. Nair Azambuja, de 72 anos e o marido Juvenal Ribeiro, de 82 anos, poderiam estar descansando, desfrutando da aposentadoria, mas fazem questão de montar um presépio gigante na casa onde moram na rua Benedito Soares da Mota, 712, Vila Viana.

A decoração é feita exclusivamente pelo casal. Nair diz que, apesar de cansativo, não abre mão de montar o presépio, que dá mais vida e alegria na casa.

Eles levaram dois meses para montar o presépio gigante, que tem mais de 15 mil peças. Nesta semana, a casa foi aberta para visitas. O casal adora receber pessoas na casa.” Eu adoro receber visitas, os amigos, as crianças. É uma satisfação fazer esse presépio e ver a casa assim, não dá vontade nem de desmontar. A casa fica alegre e traz paz”, diz dona Nair, que começou a montar presépio ainda quando era criança. “Com nove anos eu já brincava com presépio. Comecei fazendo pequeno e com o passar dos anos, consegui montar esse grandão”, contou.

Cada peça, segundo Nair, tem uma história. Algumas vierem de outros estados e até de Portugal. “Já ganhei muita coisa de pessoas que vieram visitar e meu filho compra muitas peças também”, disse.

Juvenal diz que dá mais trabalho desmontar o presépio do que montar, pois as peças são guardadas com muito cuidado. “Para desmontar leva mais de dois meses, pois guardamos tudo embalado certinho para aproveitar nos próximos anos”, comentou.