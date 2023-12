Cascata das três lagoas e canteiros centrais são inaugurados em avenidas

O monumento de uma cascata das três lagoas e a revitalização dos canteiros centrais, nas avenidas Rosário Congro e Antônio Trajano, foram inaugurados, nesta quinta-feira (30), em Três Lagoas.

A cascata fica localizada ao lado do Terminal de Transporte Urbano e tem, aproximadamente, 9,50 x 8,50m e 4,00m de altura, uma criação do escultor Ivolin Lopes. A obra fica na avenida Rosário Congro.

Segundo a prefeitura, o monumento representa a história e riquezas da cidade para incentivar o turismo e lazer local. Os canteiros centrais são para modernizar a área central de Três Lagoas, e foram revitalizados com piso intertravado, novos mobiliários urbanos e paisagismo.

Ainda de acordo com a prefeitura, as principais avenidas da cidade abrigam os maiores pontos turístico da cidade e grande parte do comércio local.

Participaram da inauguração autoridades, como o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro e o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, além de diversas famílias.

*Com informações da Assessoria da Prefeitura de Três Lagoas