Casos de dengue diminuem, mas chikungunya acende alerta em Três Lagoas

Três Lagoas registra o menor índice de casos confirmados de dengue em dois anos, segundo o levantamento da Vigilância Epidemiológica. No entanto, as contaminações por chikungunya têm acendido um alerta para a saúde do município.

A epidemia de dengue no Brasil já ultrapassou mais de 5 milhões de casos prováveis e confirmados, sendo a maior marca já registrada na série histórica. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre janeiro e maio deste ano, o número de mortos pela doença ultrapassa 2,8 mil.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazzapan, Três Lagoas não acompanhou a tendência nacional de casos e mortes elevados neste ano, pois a população já tem imunidade contra a doença.

De janeiro a maio de 2024, Três Lagoas registrou 114 casos positivos para dengue, uma diminuição de mais de 3.800% se comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, até o momento, nenhuma pessoa morreu por decorrência da doença, enquanto no mesmo período em 2023, seis pessoas já haviam morrido por complicações causadas pela dengue.

Se comparado com 2022, o ano de 2024 também apresenta uma melhora significativa na redução de casos. Nos cinco primeiros meses, foram confirmados 602 casos, mas o número de mortos também permaneceu em zero.

Com o período de estiagem, a expectativa é que o índice de casos de dengue continue diminuindo. No entanto, a coordenadora orienta que os moradores fiquem atentos e cuidem dos locais nas residências onde possa haver acúmulo de água parada, evitando assim a proliferação do mosquito.

Nos bairros, o trabalho dos agentes de endemias é contínuo durante o ano todo. A avaliação é feita de casa em casa, observando possíveis focos de reprodução do mosquito, além de orientar os moradores sobre a gravidade da contaminação de doenças pelo mosquito Aedes aegypti.

A Vigilância Epidemiológica tem notado um aumento expressivo nos casos de chikungunya, em Três Lagoas. O vírus também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O número de casos confirmados neste ano já está próximo do registrado em todo o período de 2023. Segundo explica Adriana Spazzapan, foram confirmados 29 casos da doença apenas nos primeiros meses de 2024, enquanto em 2023, foram 46 casos registrados durante todo o ano.

A doença tem sintomas similares aos da dengue e pode ser identificada através da testagem realizada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, diferente da dengue, a chikungunya pode se estender a longo prazo, e o paciente pode sofrer com sequelas por aproximadamente dois anos.

