Cerca de 500 crianças são vacinadas contra a dengue em uma semana em Três Lagoas

A campanha de imunização contra a dengue começou há uma semana, em Três Lagoas. Todas as unidades de saúde já estão administrando a vacina para o público infantil, entre 10 e 11 anos. O setor de imunizações está avaliando a adesão da população e planejando novas ações para alcançar a meta.

Foram administradas 498 doses, entre os dias 15 e 22 de fevereiro, em todas as unidades de saúde da cidade, incluindo um evento realizado no shopping de Três Lagoas no último domingo (18). A meta é aplicar todas as 3.896 doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde até o mês de abril.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de doses é suficiente para vacinar todas as crianças do público-alvo. Ainda não há uma data definida para a chegada de um novo lote de vacinas. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, acredita que o Ministério da Saúde deve enviá-lo até maio, próximo ao início do período para a segunda dose dos já vacinados. Humberta garante que a vacina é segura e não apresenta efeitos adversos.

Confira a matéria abaixo: