Clima em Três Lagoas será de calorão nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (29), a semana inicia com a aproximação de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, que deverá favorecer o aumento de nebulosidade e leve queda nas temperaturas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Na região Leste do estado, espera-se baixo valor de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Em Três Lagoas, as temperaturas permanecem baixas durante a manhã e à noite, enquanto à tarde o céu estará ensolarado e o calor será intenso. A mínima é de 17°C e, a máxima, atingirá os 34°C.

Em Paranaíba, a temperatura irá variar entre 15°C e 34°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 17°C e máxima de 34°C; Inocência apresenta mínima de 17°C e máxima de 33°C; por fim, Água Clara tem mínima de 14°C e máxima de 34°C.