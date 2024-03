Clube de Carros Antigos de Três Lagoas realizará evento neste domingo na Lagoa Maior

O Clube de Carros Antigos de Três Lagoas realizará, neste domingo (3), um evento na Lagoa Maior, em frente a Assistência Social. O encontro é para comemorar os 12 anos de fundação do clube e os aniversariantes do mês.

No programa RCN Notícias, desta sexta-feira (1º), os representantes do Clube de Carros Antigos, Rui Orlan e o Antônio Seado, disseram que, o evento reunirá pessoas de Três Lagoas, Andradina, Araçatuba, Birigui, Aparecida do Taboado, Parnaíba e Cassilândia.

Continue Lendo...

Para Rui Orlan, o principal objetivo do encontro é fazer amizades e proporcionar as pessoas uma experiência de volta ao passado, conhecendo carros antigos e a história deles com os donos. “Relembrar quando sonhávamos em ter um ou quando pai tinha um caro desses, não tem preço”, expressou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Antônio Seado, o encontro será realizado todo ano, como um pré-evento para o oficial que será realizado nos 22 e 23 de junho, no Balneário Municipal, no mês de aniversário de Três Lagoas, que na edição do ano passado reuniu 228 caros antigos.

O Clube de Carros Antigos já tinha o hábito de realizar encontros, nas manhãs de domingo, das 10h as 12h, na Lagoa Maior. “As pessoas passam e tiram fotos com os carros. A ideia é criarmos esse hábito para a população três-lagoense pegar gosto disso”, contou Rui Orlan.

Confira na entrevista abaixo: