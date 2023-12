Com injeção de R$ 45 mi, comércio funciona à noite a partir de segunda

O comércio de Três Lagoas começa a funcionar em horário especial a partir de segunda-feira (11). O horário especial deve-se as festividades de final de ano, período que aumenta as vendas no comércio. Essa é a melhor época de vendas para o comércio varejista devido às compras e festividades de Natal e Ano Novo e pagamento do 13º salário. O horário especial foi definido pelos sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio.

De 11 a 15 de dezembro, o comércio vai funcionar das 8h às 12h. No sábado (16), das 8h às 17h. Domingo (17), com acordo excepcional. De 18 a 22 de dezembro, as lojas vão abrir das 8h às 22. No sábado (23), será das 8h às 17h e no domingo (24), das 9h às 14h.

Continue Lendo...

Na segunda-feira (25), o comércio estará fechado e na terça-feira (26), funcionará das 12h às 18h. De quarta (27) a sexta-feira (29) será funcionamento normal. No sábado (30), será das 8h às 14h - funcionamento normal. E domingo (31) com acordo excepcional. Segunda-feira, 1º de janeiro, o comércio estará fechado e na terça-feira (2), funcionará das 12h às 18h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os sindicatos, as horas excedentes serão remuneradas como extras, devendo as empresas, apresentar os comprovantes de pagamento ao sindicato laboral no mês de janeiro de 2024.

Economia

O final do ano de 2023 irá movimentar R$ 1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, montante 17,44% maior que o ano de 2022, conforme aponta a pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS.

Em Três Lagoas, segundo o levantamento, a data deve injetar R$ 45 milhões na economia local, entre presentes e comemorações de Natal e Ano Novo. Somente com gastos no Natal, o comércio deve ter uma movimentação de R$ 29,5 milhões na economia e com o Ano Novo, R$ 16,8 milhões.

Em média, em Três Lagoas, o consumir pretende gastar R$ 404,63 com presentes de Natal e R$ 313 com as comemorações de Ano Novo.

Filhos, netos, enteados e afilhados serão os principais presenteados, seguidos dos pais, avós e tios, conforme a pesquisa. Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas, seguidas de calçados e brinquedos.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, a expectativa de vendas nesse ano é positiva. “O Natal é melhor data para o comércio”, destaca.