Comércio de Três Lagoas terá horário especial neste sábado para Dia dos Pais

O comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial, neste sábado (10), em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, 11 de agosto. As lojas, que tradicionalmente fecham às 14h, estarão abertas até às 18h, proporcionando mais tempo para os consumidores realizarem suas compras.

Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio) revela que a data deve injetar cerca de R$ 15 milhões na economia de Três Lagoas. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados pretendem gastar com comemorações em homenagem aos pais, enquanto o restante planeja investir na compra de presentes. O valor médio de gasto estimado por consumidor é de R$ 214.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, destacou que a data é importante para o comércio. "Embora o Dia dos Pais não seja a data mais lucrativa para o comércio, ficando atrás do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados, é uma data importante. Muitas pessoas aproveitam para presentear seus pais, e o comércio precisa estar preparado para atender essa demanda", disse.

O horário estendido visa oferecer mais comodidade aos consumidores e fomentar ainda mais as vendas, contribuindo para o aquecimento da economia local neste fim de semana especial.

Veja a reportagem abaixo: